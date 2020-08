Mann aus Korschenbroich : 60-Jähriger stirbt nach Motorradunfall auf A46 bei Jüchen

Jüchen Ein Kradfahrer aus Korschenbroich verlor am Donnerstagabend die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit der Leitplanke. Lebensgefährlich verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 60-Jährige am Donnerstagabend auf der A46 in Richtung Heinsberg unterwegs. Das berichtet die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Korschenbroicher in Höhe der Anschlussstelle Jüchen die Kontrolle über seine Yamaha, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und wurde unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er kurz darauf seinen Verletzungen.