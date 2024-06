Wegen eines Unfalls am Wochenende A 46: Vorerst keine Abbiegemöglichkeit nach Jüchen

Wie die Autobahn- GmbH mitteilt, ereignete sich auf der Autobahn A 46, Fahrtrichtung Düsseldorf, in der Ausfahrt der Anschlussstelle Jüchen am Wochenende ein Unfall. Hierbei wurden die Schutzplanken und die Ampelanlage beschädigt. Um weitere Unfälle zu verhindern, wurde die Linksabbiege-Spur in Fahrtrichtung Jüchen und von Jüchen (Kreisel 3M) in Fahrtrichtung Neuss gesperrt. Somit ist ausschließlich ein Rechtsabbiegen möglich.