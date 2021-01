Haushalt der Stadt Jüchen : 599.000 Euro Minus im Etat 2021

Jüchen Politiker üben Kritik an der Höhe der Kreisjugendamtsumlage. Die Corona bedingten Mehrbelastungen der Stadt sind im Haushalt getrennt ausgewiesen, wirken sich im Defizit 2021 nicht aus.

Vor Corona hätte der Etat Anlass zu deutlichen Wortbeiträgen gegeben. Hatte der Entwurf im Oktober ein Plus von 1,29 Millionen Euro ausgewiesen, klafft nun darin ein Loch von 599.000 Euro. „Viele wichtige Zahlen lagen bei der Haushaltseinbringung noch nicht vor“, begründet Kämmerin Annette Gratz die Veränderung. Die Kreisumlage sei um rund 500.000 Euro höher als im Entwurf angesetzt, die Kreisjugendamtsumlage um 1,556 Millionen Euro höher. Die Folgen von Corona spielen beim Minus noch keine Rolle, da Corona-bedingte Belastungen – immerhin 3,3 Millionen – laut Landesgesetz isoliert werden können, diese Beträge sollen in späteren Jahren verrechnet werden.

Die Kosten der Kreisjugendamtsumlage waren mehrfach Thema in Fraktionsausführungen. Angesichts der Steigerungen „in den letzten Jahren könnte man sich vorstellen, über ein eigenes Jugendamt nachzudenken“, erklärte die CDU, die zudem davon ausgeht, dass auch der Kreis alle Corona-bedingen Kosten separiere und die Kreisumlage so senke. Das wäre ein „Zeichen der Solidarität“. Die FDP kündigte zur Jugendamtsumlage an: „Bei einer weiteren so signifikanten und unplausiblen Erhöhung stellen wir den Prüfauftrag zum eigenen Jugendamt.“