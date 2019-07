Einsatz in Jüchen : 50 Feuerwehrleute löschen brennenden Dachstuhl

Einsatz in Jüchen

Jüchen Zu einem Dachstuhlbrand an der Weyerstraße rückte die Feuerwehr Jüchen aus. Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte waren die hohen Temperaturen auch in der Nacht. Anwohner versorgten sie mit Wasser und Eis.

Bis weit in die Nacht des Donnerstags war die Freiwillige Feuerwehr an der Weyerstraße in Jüchen im Einsatz. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses war nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner, ein 83 und 84 Jahre altes Ehepaar, hatten nach Auskunft der Polizei das Feuer rechtzeitig bemerkt und sich ins Freie retten können. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, sie vermutet derzeit einen technischen Defekt.