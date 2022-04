Groß-Event für Biker in Jüchen : Tausende bei Biker Days erwartet

Am 14./15. Mai wird Polo am Ortsrand von Jüchen Anlaufstelle Tausender Motorradbegeisterter. Dafür gelten besondere Verkehrsregelungen. Foto: Polo

Jüchen Erstmals seit 2017 organisiert Motorrad-Ausstatter Polo wieder das Event mit vielen Aktionen. 15.000 Menschen werden erwartet. Was geboten wird und wie der Verkehr etwa auf der B 59 geleitet wird.

Fünf Jahre lang mussten Motorradfahrer und -Fans auf die Großveranstaltung warten, nun eröffnen die Polo Biker Days beim Motorradausstatter in Jüchen wieder – am Samstag, 14. Mai, von 9.30 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 18 Uhr. „Eigentlich hatten wir bereits 2020, zum 40-Jährigen Bestehen von Polo, eine Veranstaltung geplant, wegen Corona musste sie aber ausfallen“, erläutert Unternehmenssprecher Tobias Höfer. Nun soll in zwei Wochen der Standort an der Polostraße zur Anlaufstelle Tausender Motorradbegeisterter werden. „Wir rechnen an beiden Tagen mit insgesamt rund 15.000 Besuchern“, sagt Tobias Höfer. Sie würden aus ganz NRW erwartet.