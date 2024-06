VfB 08 Hochneukirch veranstaltet fünftägiges Fußballturnier 1500 Kinder nehmen am zweiten Yeti-Cup teil

Ende des Monats wird Hochneukirch wieder zur Kick-Hochburg des Kinderfußballs: Aufgesplittet in fünf Veranstaltungstage vom 27. Juni bis 1. Juli findet der Yeti-Cup des VfB 08 erneut statt. Schon vor der Premiere im vergangenen Jahr wollten die Veranstalter das Turnier als eine jährliche Veranstaltung vor den Sommerferien etablieren. Nach dem Erfolg des ersten Cups stand der Entschluss endgültig fest: Es soll dauerhaft werden. „Im vorigen Jahr haben wir uns erst einmal herangetastet – jetzt gehen wir mit dem Vereinsturnier am Wochenende an das Maximum unserer Kapazitäten“, sagt Sebastian Plum, Leiter der Junioren-Abteilung.