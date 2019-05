Europawahl : Schon 15 Prozent Briefwähler für die Europawahl

2831 Jüchener Bürger haben die Briefwahl in Anspruch genommen, um ihre Stimme vor dem Wahltag abgeben zu können oder in einem Wahllokal ihrer Wahl im gesamten Kreisgebiet wählen zu können.

Bei der Europawahl am 26. Mai haben insgesamt 18.400 Wahlberechtigte der Stadt Jüchen die Möglichkeit, in den insgesamt 24 Wahllokalen ihre Stimme für das Europäische Parlament abzugeben: Darauf weist Stadtsprecher Norbert Wolf hin. Bisher haben laut Wolf bereits 2831 Jüchener Bürger die Briefwahl in Anspruch genommen, um ihre Stimme vor dem Wahltag abgeben zu können oder in einem Wahllokal ihrer Wahl im gesamten Kreisgebiet wählen zu können. Dies entspricht etwa 15 Prozent der Wahlberechtigten, wie Wolf weiter informiert. Bei der vorherigen Europawahl im Jahre 2014 hatten laut der Stadtverwaltung insgesamt 2534 Jüchener einen Wahlschein beantragt.

Durch das in diesem Jahr am Wahltag stattfindende Schützenfest des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen wurde das Wahllokal für den Wahlbezirk 0021 in das Erdgeschoss des Rathauses verlegt, wie Wolf berichtet. Ein barrierefreier Zugang sei durch den Haupteingang des Rathauses gewährleistet. „Die Verwaltung weist vorsorglich darauf hin, dass Wähler des Wahlbezirks 0051 in der Kindertagesstätte Garzweiler am Hauptstandort, Pankratiusweg 4 und Wähler des Wahlbezirks 0132 in den Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte Garzweiler, Außenstelle, Priesterath 38 a, ihr Wahlrecht ausüben können“, informiert der Stadtsprecher.