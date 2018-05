Windpark Hünxe: Zu windig für den Windradaufbau

Hünxe Seit einiger Zeit scheinen die Montagearbeiten für den Turm der dritten Windkraftanlage des Windparks Hünxe zu ruhen. Der Grund dafür sind die gegenwärtigen Windverhältnisse. Dennoch liegen die Arbeiten im Zeitplan.

Obwohl es für den Betrachter den Anschein hat, dass sich im Windpark Hünxe nichts tue, ruht die Arbeit dort nicht. "An den Windkraftanlagen 1 und 3 werden die Elektroanschlüsse hergestellt", berichtete Frank Schwarz weiter. Und bei Anlage 2 werde das gemacht, was von innen im Turm möglich sei. Die Elektroanschlüsse werden hier später hergestellt. Es laufe alles wie geplant, die aktuelle Situation "wirft uns zeitlich nicht zurück", sagte Frank Schwarz. Mitte des Jahres, also im Juli, sollen die Anlagen fertiggestellt, eingeweiht und in Betrieb genommen werden - wie es der Zeitplan vorsieht.