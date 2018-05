Hünxe: Vom Kita-Rettungspaket bis zur Schulpolitik

Hünxe Die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik war zu Gast bei der Frauen-Union Hünxe.

Charlotte Quik übermittelte noch einmal persönlich die aus ihrer Sicht erfreuliche Nachricht, dass der Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen für das laufende Jahr ausgeglichen sei. Der letzte ausgeglichene Haushalt sei 1973 verabschiedet worden. Ziel, so Quik, werde es sein, ab 2020 damit zu beginnen, vom hohen Schuldenberg herunterzukommen und mit der Tilgung zu beginnen. Über das Gemeindefinanzierungsgesetz habe die Gemeinde Hünxe 1.769.000 Euro erhalten, was einem Plus von 19,8 Prozent entspreche. Zusätzlich habe Hünxe 69.621 Euro für die Integration erhalten, berichtete die Landtagsabgeordnete weiter.

Im Bereich der Inneren Sicherheit seien bereits wichtige Weichen gestellt worden, erklärte Charlotte Quik. So wurden mehr Polizisten und zusätzliche Verwaltungsassistenten eingestellt. Die neuen Polizisten müssen noch ihre Ausbildung absolvieren, die Verwaltungsangestellten sollen die Polizisten entlasten, damit diese sich nicht mit Verwaltungstätigkeiten aufhalten müssen, sondern draußen vor Ort sind. "Dort", betonte Quik in der Versammlung der Frauen-Union, "wo sie gebraucht werden."

Beim Thema Verkehr profitiert Hünxe von zwei Landesprojekten. Es stehen 300.000 Euro für die Sanierung der Lippebrücke an der L1 und zwei Millionen Euro für die Fahrbahnsanierung der L 463 zwischen Hünxe und Gahlen aus dem Landesstraßenerhaltungsprogramm zur Verfügung. Insgesamt 500 Millionen Euro hätten die Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen für das Kita-Rettungspaket zur Verfügung gestellt, womit sie den Kollaps des Kita-Systems in Nordrhein-Westfalen verhindert hätten. Nun gehe es um die Neuaufstellung des Kinderbildungsgesetzes und darum, eine auskömmlich finanzierte und qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung dauerhaft sicherzustellen, berichtete Charlotte Quik aus ihrer Arbeit im Familienausschuss des Landtages. Im Bereich der Schulpolitik hätten mit dem Erhalt der Förderschulen und der Leitentscheidung für G 9 wichtige Weichen auf dem Weg ins Bildungsland Nordrhein-Westfalen gestellt werden können. Dass weiterhin in der Bildungspolitik, aber auch in allen anderen Bereichen dicke Bretter zu bohren blieben, unterstrich Quik mehrfach - die Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen seien vielfältig. In der lebhaften Diskussion unter Leitung der FU-Vorsitzenden Adelheid Windszus ging es vor allem um die Beitragssteuerung bezüglich der Kindergartenplätze, die Inklusion sowie um Fragen zur offenen Ganztagsschule.