Hünxe: Übung für den Katastrophenfall

Hünxe Die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany trainierte in Hünxe.

"Jetzt brauchen wir noch eine Probe für die Blutgasanalyse. Das ist ein bisschen kniffelig. Wer spendet freiwillig?", fragt Notfallsanitäterin Cornelia Wagner. Sogleich melden sich zwei Probandinnen im schwarzen Behandlungszelt der Duisburger Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany, das auch für Röntgenaufnahmen genutzt wird. Im September wird das medizinische Team von I.S.A.R. und der Partnerorganisation Bundesverband Rettungshunde (BRH) von den Prüfern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) begutachtet. Dafür wurde seit Donnerstagabend in Hünxe trainiert.

Durch die Zertifizierung der medizinischen Teams will die WHO einheitliche medizinische Standards bei der Versorgung von Patienten in Krisengebieten (zum Beispiel nach Naturkatastrophen) sicherstellen. Frederic Ruckert, medizinischer Leiter von I.S.A.R. Germany, will sein so genanntes Emergency Medical Team (EMT) "für die Behandlung von Patienten in einer feldmäßig eingerichteten Notaufnahme mit mehreren medizinischen Fachrichtungen" examinieren lassen.