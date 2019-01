Zahl der älteren Bürger steigt : SPD Hünxe will Seniorenwegweiser einführen

SPD-Fraktionschef Horst Meyer Foto: SPD

Hünxe In der Gemeinde Hünxe sind zurzeit mehr als 25 Prozent der Bürgerinnen und Bürger älter als 65 Jahre. Der Anteil der älteren Bevölkerung in Hünxe an der Gesamtbevölkerung steigt dabei in den kommenden Jahren kontinuierlich an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt stellt die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Hünxe einen Antrag zur Erstellung eines Seniorenwegweisers. Dazu erklärt Horst Meyer, SPD-Fraktionschef: „Zum einen möchten ältere Menschen ihr Alter und Älterwerden aktiv mitgestalten – etwa durch ehrenamtliches Engagement und Freizeitaktivitäten – und zum anderen steigt die Hilfsbedürftigkeit mit dem hohen Alter an. Beiden Zielgruppen kann ein Seniorenwegweiservon Nutzen sein.“

Es sei wichtig, auch in Anbetracht des Altersstrukturwandels in der Gemeinde Hünxe, ältere Menschen und deren Angehörige mit allen Informationen und Beratungsangeboten rund um die Themen Altern, Gesundheit, Finanzen, Rechtshilfe, Wohnen im Alter, ambulante Hilfen, Freizeit und Soziales zu versorgen. Die Kommunen und der Kreis böten bereits heute ein vielfältiges Angebot, um das Leben im Alter zu unterstützen. Jedoch seien häufig nicht alle Versorgungs- und Beratungsangebote sowie Zuständigkeiten bekannt, selbst wenn diese im eigenen Ort zu finden sind, so Meyer weiter.



Vorverkauf hat begonnen : Jochen Malmsheimer und Sasha beim Fantastival

zurück

weiter

Mit Hilfe eines Seniorenwegweisers, wie es ihn in Voerde, Hamminkeln sowie Schermbeck gebe, könnten die Angebote in der Gemeinde Hünxe und des Kreises Wesels mit Zuständigkeit für Hünxe gebündelt werden. Dort würden sich dann Kurzbeschreibungen, Ansprechpartner und Kontaktdaten in einer gut lesbaren Schriftgröße wiederfinden. „Eine teilweise Gegenfinanzierung könnte durch Werbeanzeigen lokaler Unternehmen und Geschäfte möglich sein“, erklärt Horst Meyer.

(RP)