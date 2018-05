Hünxe: Schwer verletzter Kradfahrer nach Kollision mit Auto

Hünxe

Ein Motorradfahrer wurde gestern bei einem Unfall in Hünxe schwer verletzt. Laut Polizei war um 10.30 Uhr ein 21-jähriger Hünxer mit seinem Auto auf dem Hardtbergweg unterwegs. An der Kreuzung mit der Wilhelmstraße wollte er weiter geradeaus in Richtung Bergschlagweg fahren. Er hielt zunächst an der Haltelinie an und fuhr dann los. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Kradfahrer (62) aus Billerbeck. Sie stießen zusammen. Schwer verletzt wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung wurde komplett gesperrt.