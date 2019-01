Herdenschutz gegen Wölfe: Grüne fordern Geld für Schäfer

Hünxe/Wesel Die Abgeordneten Friedrich Ostendorff und Norwich Rüße wollen mehr Unterstützung für Schäfer wie Maik Dünow, der seine Tiere in der Schwarzen Heide mit Zäunen und jetzt vier Herdenschutzhunden gegen Wölfe verteidigt.

Was damit in einem Satz zusammengefasst ist, entspricht genau dem, was Berufsschäfer Dünow und seine Kollegen wollen, bedeutet aber eine Vielzahl von Änderungen in den Regelwerken. Ihm selbst kommt es gar nicht so sehr darauf an, das einzelne gerissene Schaf entschädigt zu bekommen. Dünow will vielmehr, dass der Wolf – eine offizielle Bestätigung, dass ein solches Tier in seiner Herde gewütet hatte, fehlt übrigens immer noch – sich des Normalfutters im Wald bedient. Dabei geht es ihm um die wichtige Prävention, damit der Wolf draußen bleibt. Dünow hält es auch für Wolfsschutz, nehme der Ruf nach Entnahme, also Tötung des Raubtiers, dann ab. Nach dem zweiten Übergriff hat der 44-Jährige sich zwei weitere Schutzhunde geliehen. Dass nun vier dieser Spezialisten die Herde (350 Schafe mit 180 Lämmern) in der Schwarzen Heide bewachen, scheint Wirkung zu zeigen. Westlich der A 3 stehen aber noch vier weitere Herden Dünows. Abgesehen davon, dass kaum Herdenschutzhunde zu bekommen seien, so Dünow, bräuchte er insgesamt 20 solcher Wächter zu je 5000 Euro Kaufpreis. Mit den 100.000 Euro wäre es nicht getan, der Unterhalt pro Hund koste 2500 Euro im Jahr. Zudem wären noch mehr Meter E-Zaun nötig, dessen geeignete Höhe übrigens strittig ist, sowie Personal für den Mehraufwand. Die Liste abzuarbeitender Punkte für Land und Bund geht bis zur der Verordnung, die eine Haltung von Haustieren hinter E-Zäunen verbietet. Im Grunde dürften die Herdenschutzhunde also gar nicht in der Herde sein, dafür brauchen sie eine Ausnahmegenehmigung. Um Fördermittel zu beantragen, bräuchte Dünow jeweils drei Kostenvoranschläge für Hunde und Zäune. Kurz: Es gibt mehr Hemmnisse als Hilfe, und alle Veränderungen dauern viel zu lang. Die grünen Abgeordneten Ostendorff und Rüße sowie Sebastian Schäfer von der Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft der Partei setzten sich am Mittwoch noch mit Fachleuten zusammen, um Lösungen zu diskutieren (siehe Info).