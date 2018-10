Schermbeck ist Wolfsgebiet

Versammlung in Hünxe : Infos für Bürger: Der Wölfin auf der Spur

Der Wolf geht um im Kreis Wesel: Viele Menschen verunsichert das. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hünxe Das Thema Wolf verunsichert weiter die Bevölkerung. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Naturschutz will in einer Bürgerversammlung in Hünxe über die standorttreue Wölfin im Wolfsgebiet rund um Schermbeck informieren.

Erst kürzlich hat Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) einen Schafsriss im Wolfsgebiet Schermbeck durch die Wölfin mit der Kennung GW954f bestätigt. Speichelproben haben ergeben, dass das aus Niedersachsen eingewanderte Weibchen auch am 15. September ein Schaf getötet hat, diesmal auf Bottroper Gebiet. In Schermbeck und Hünxe lassen sich bereits mehrere Attacken auf Nutztiere durch die Wölfin belegen. Man geht davon aus, dass sich das Tier wird sich in der Region angesiedelt hat.

Zu einer Bürgerversammlung über das erste Wolfsgebiet in Nordrhein-Westfalen lädt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) für Mittwoch, 14. November, ab 19 Uhr in die Aula der Gesamtschule Hünxe ein. Damit folgt das Lanuv der Zusage und dem Wunsch der Menschen vor Ort, eine weitere Informationsveranstaltung folgen zu lassen. Das „Wolfsgebiet Schermbeck“ wurde am 1. Oktober 2018 offiziell eingerichtet und umfasst einen bedeutenden Anteil des Naturparks Hohe Mark mit seinen ausgedehnten Wäldern und angrenzenden Kulturlandschaften. Nach Westen hin erstreckt sich das Wolfsgebiet bis zum Rhein, im Süden bis zur Autobahn 2.

Als Ansprechpartner zur Verfügung stehen werden Lanuv-Präsident Thomas Delschen, der Leiter der Lanuv-Abteilung für Artenschutz und Leiter der Wolfs-Arbeitsgruppe in Nordrhein-Westfalen, Matthias Kaiser. Als Vertreter des NRW-Umweltministeriums wird der Abteilungsleiter für Forst und Naturschutz, Hubert Kaiser, und der stellvertretende Pressesprecher Peter Schütz für Fragen zur Verfügung stehen. Fragen zur Abwicklung von Fördermaßnahmen im Wolfsgebiet liegen in der Verantwortung der Bezirksregierung Münster, diese wird vertreten von Maike Vossenberg aus dem Dezernat für Natur- und Landschaftsschutz.



Weitere Angaben zum Wolfsmanagement in Nordrhein-Westfalen (Verbreitungskarte, Wolfs- und Luchsberater in NRW, Förderrichtlinien Wolf NRW) gibt es im Internet unter www.wolf.nrw. Beim Landesumweltamt können Hinweise auf Wölfe unter der Telefonnummer 02361-305-0 gemeldet werden. Außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende: 0201-714488.

DNA-Proben mit Verdacht auf einen Wolf werden untersucht durch das Senckenberg Forschungsinstitut, das im Auftrag von Bundes- und Landesbehörden als „Nationales Referenzzentrum für genetische Untersuchungen bei Luchs und Wolf“ genetische Proben aus ganz Deutschland untersucht.