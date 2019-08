Würdigung für Budokan Hünxe : Vereine greifen nach den Sternen

Der Stern des Sports, hier ein Exemplar in Bronze, ist eine ganz besondere Würdigung für Vereine. Foto: Volksbank

Hünxe/Dinslaken Einen ersten Preis gab es für Budokan Hünxe im Wettbewerb „Sterne des Sports“.

Bei diesem Wettbewerb geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, auch wenn er den Namen „Sterne des Sports“ trägt. Sterne leuchten, an ihnen kann man sich orientieren und so ist es auch bei den Vereinen, die in diesem Jahr dem Aufruf der Volksbank Rhein-Lippe gefolgt sind. Die Vereine haben abseits der Sporthalle oder des Spielfelds etwas entwickelt, haben sich einem Problem gestellt und eine Lösung gefunden. Nun stehen die Preisträger auf der lokalen Ebene fest, auf der der bronzene Stern vergeben wird.

Ein gutes Beispiel ist der Verein 1. Budokan Hünxe. Schon in der Vergangenheit hat er bewiesen, dass er mit der inklusiven Judo-Gruppe neue Wege beschreitet. In diesem Jahr reichte es für Platz 1. Mit einer neuen Gruppe soll es älteren Vereinsmitgliedern, die nicht mehr an Leistungskämpfen teilnehmen können, ermöglicht werden, auch weiterhin ihren Sport ausüben zu können: mit Boden-Kata. Bei dieser Sportart ist einer der Partner ein Mensch mit geistiger Behinderung, der andere ein Mensch ohne Einschränkungen. Im April 2019 haben die Paare des Vereins an den Landesmeisterschaften teilgenommen.

Der Behinderten-Sportverband will sich dafür einsetzen, dass im kommenden Jahr Boden-Kata bei der inklusiven Deutschen Meisterschaft mit in den Wettkampf einbezogen wird. Neben dem Stern und der Qualifikation für den Wettbewerb auf Landesebene gibt es noch 1500 Euro für die Vereinskasse.

Auf den zweiten Platz landete der SuS 09 Dinslaken. In Nachbarschaft des Vereins ist in den vergangenen Jahren ein Awo-Seniorenzentrum mit Pflegeheim und Seniorenwohnungen entstanden. Seit Jahren habe der Verein schon die Idee gehabt, sich dort zu engagieren. Nun wird in Kooperation mit dem Awo-Seniorenzentrum einmal in der Woche direkt im Seniorenheim ein Sitzgymnastikkurs angeboten. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels sei der Seniorensport immer wichtiger geworden, heißt es in der Bewerbung des Vereins. Lohn für das Engagement: 1000 Euro für die Vereinskasse.

Mit dem dritten Platz wurde das Engagement des Weseler Turnvereins und der Dinslakener Gruppe Bewegung-Sport-Spiel ausgezeichnet. Jeweils 500 Euro kommen den Vereinskassen zu Gute. Der Dinslakener Verein hat darauf reagiert, dass es schwierig sei, eine Reha-Sport-Gruppe im Berich „Psychische Erkrankung“ zu finden.

Der Hünxer Verein kann es im Rahmen des Wettbewerbs bis nach Berlin schaffen. Die Bewerbung wird nun von der Volksbank Rhein-Lippe weitergeleitet. Dem Gewinner auf Landesebene winkt ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Der „Goldene Stern des Sports“ wird auf Bundesebene vergeben. Die ersten drei Gewinner bekommen 10.000 Euro, 7500 Euro und 5000 Euro.

(mt)