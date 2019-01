Spendabel: Ein neues Tenorhorn für das Blasorchester

Hünxe-Drevenack Immer wieder unterstützt die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe mit Spenden die Anschaffung von Instrumenten des Jugendblasorchesters Drevenack. So konnte durch eine großzügige Spende ein dringend benötigtes Tenorhorn schnell angeschafft werden.

Zur Vorbereitung auf das Neujahrskonzert 2019 trafen sich die Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters unter der Leitung von Dirigent Andreas Kamps in den Übungsräumen der Otto-Pankok-Grundschule. Dort erfolgte dann die Übergabe durch Reinhard Hoffacker, Generalbevollmächtigter der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, der sich im Verlauf der Probe von den Klängen des neuen Musikinstrumentes überzeugen konnte. Das Neujahrskonzert findet am Sonntag, 20. Januar, Beginn 17 Uhr, in der Aula der Gesamtschule in Hünxe, In den Elsen 34, statt. Einlass ist um 16.30 Uhr mit Sektempfang. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person, Jugendliche zahlen fünf Euro.