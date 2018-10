Linke zum Ölpellet-Skandal: Politik im Kreistag Wesel soll umdenken

Hünxe/Wesel Appell: Politik soll sich auf Kosten der Verursacher für die Ausgrabung und Überführung der Ölpellets in eine dafür vorgesehene Sondermülldeponie einsetzen.

Zu „Vorsorge statt Nachsorge“ hat die Fraktion Die Linke die Koalitionäre im Kreistag Wesel im Umgang mit dem Skandal um die illegale Entsorgung der Ölpellets auf der Deponie Mühlenberg aufgerufen. Der bisherige Umgang mit dem Thema zeige, „dass Politik jenseits des Wählerwillens auch fernab der Bundesebene normal zu sein scheint“, schreibt Fraktionschef Sascha Wagner in einer Pressemitteilung.

Wenn im laufenden Gerichtsverfahren ein abschließendes Urteil gesprochen sei und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen seien, werde Schermbeck weiterhin das Endlager für 30.000 Tonnen hoch krebserregenden Müll sein. Ein vom Kreis veröffentlichtes Gutachten zeige die alarmierenden geologischen und wassertechnischen Auswirkungen der unrechtmäßigen Lagerung auf, so Wagner weiter. So komme es nicht von ungefähr, dass erste Anwohner_innen in Gartrop von unverhältnismäßig hohen Krebsraten und auffallenden Krankheitsbildern bei Tieren im Dorf berichteten.