Krudenburg: Idyllisches Ausflugsziel für die Ferien

Hünxe : Ruhe genießen im Treidelschifferdorf

In dem Wehrturm der alten Crudenburg können Besucher übernachten. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Hünxe Krudenburg ist ein schöner Ort, um zu entspannen. Am Lippeufer gibt es eine Paddelstation.

Noch bevor Besucher den Dorfkern von Krudenburg erreichen, werden sie auf besondere Weise in Empfang genommen: An der Zufahrt von der Dinslakener Straße in Richtung des Treidelschifferdorfs an der Lippe steht ein hölzernes, mit Blumenschmuck versehenes Ortsschild. Nur wenige Meter weiter steht der Turm mit dem Bild, das die Lippetreidler bei der Arbeit zeigt. „Es gibt schon Pläne, das Bild zu restaurieren“, sagt Dirk Zimmer, der sich in der Dorfgemeinschaft von Krudenburg engagiert. Weiter die Dorfstraße hinunter, gelangt man in den Kern des Dorfes. Dort wartet ein hölzernes Schild, das auf die Erfolge des Dorfes beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ hinweist, bei dem Krudenburg diverse Preise erhielt. „Wirkliche touristische Höhepunkte haben wir hier nicht“, erklärt Dirk Zimmer. „Hier kommen die Menschen eher hin, wenn sie Ruhe und Idylle suchen und einen Ort ohne viel Lärm erleben wollen.“

Die findet man in Krudenburg allerdings zuhauf. Die Dorfstraße wird im Kern zu einer Gasse, mit Kopfsteinpflaster statt Asphalt, und urtümlichen Häusern an beiden Seiten. Folgt man dem Straßenverlauf, kommt man zu einem kleinen Platz, an dem ein Brunnen und eine Kröte aus Beton warten. Besucher haben hier von verschiedenen Sitzgelegenheiten aus einen schönen Blick über die Lippe. Außerdem sind hier Schautafeln aufgestellt, die über die Geschichte des Dorfes informieren. „Wo die Lippe strömt zum Rheine, weitumkränzt von Wiesengrün, liegt ein Dorf im Sonnenscheine, wo viel Frühlingsblumen blühn“, heißt es im „Krudenburger Lied“, das der Lehrer Wilhelm Gaecks einst dichtete. Und die hier beschriebene Dorfidylle besteht in Krudenburg bis heute. Zu einem kleinen Spaziergang lädt der Weg um den renaturierten alten Lippehafen ein. Hier warten beschattete Holzbänk, ein guter Ort für ein Päuschen mit Blick ins Grüne ein. Auf der Lippe schwimmen Enten. Der Alltagslärm fahrender Autos verklingt in der Ferne, während die Besucher dem Gesang der Vögel lauschen können. Überhaupt bietet sich das Dorf mit seinen verwinkelten Straßen und den sich immer wieder öffnenden Blicken in die Landschaft über Wiesen, Felder und die Lippe, die direkt am Dorf vorbei fließt, für Spaziergänge an. „Es führen auch viele Fahrradrouten direkt durchs Dorf“, sagt Dirk Zimmer. „Die Radfahrer freuen sich, wenn sie hier ausruhen und vielleicht eine kühle Erfrischung genießen können.“

Blick über den renaturierten ehemaligen Lippehafen, auch dieser Fluss führt derzeit extremes Niedrigwasser. Foto: Florian Langhoff

So ganz ohne aktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung ist Krudenburg allerdings nicht. Ein großer Spielplatz mit einem eigenen Piratenschiff ist ein idealer Ort für die jüngeren Besucher des Dorfes, sich mal richtig auszutoben. Wenn das nicht reicht, gibt es direkt daneben auch noch einen Bolzplatz, der genutzt werden kann. Außerdem gibt es eine Paddelstation Hünxe-Krudenburg, wo Boote zu Wasser gelassen oder an Land gezogen werden können. „Die Teilnehmer werden in Autos zusammen mit den Booten nach Dorsten gefahren und können von dort aus zurück nach Krudenburg paddeln“, erzählt Dirk Zimmer.



Und wer die Idylle und Ruhe im Treidelschifferdorf etwas länger genießen möchte, der findet hier auch Übernachtungsmöglichkeiten. So kann man über das Internetportak AirBNB etwa den Wehrturm der Crudenburg als Übernachtungsmöglichkeit buchen oder ein Ferienhaus direkt an der Dorfstraße mieten.

Blick in die Dorfstraße in Krudenburg mit ihrer typischen Kopfstein-Pflasterung. Foto: Florian Langhoff

Mehr Informationen rund um Krudenburg lassen sich auch im Internet finden unter der Adresse www.krudenburg.info

