Hünxe/Schermbeck: Klaus Herbst jetzt im Ruhestand

Hünxe/Schermbeck Der Leiter der Polizeiwache Hünxe-Schermbeck wurde verabschiedet.

Sie betonten die gute Zusammenarbeit mit Klaus Herbst, der immer ein offenes Ohr sowohl für die Verwaltungen als auch für die Bürger gehabt habe. Mit den besten Wünschen für den verdienten Ruhestand verbanden sie die Hoffnung, dass die Polizei auch weiterhin in den beiden Gemeinden so präsent ist und sich die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger fortsetzt.

Buschmann schreibt an die Bezirksregierung

Hünxe. : Buschmann schreibt an die Bezirksregierung

Das Erinnerungsfoto zur Verabschiedung von Herbst wurde vor den Puzzleteilen am Rathaus Hünxe aufgenommen, die anlässlich der 925-Jahr-Feier gestaltet worden waren und nun in zusammenhängenden Teilen in der Gemeinde aufgehängt werden. Zwischen Dirk Buschmann und Klaus Herbst ist das Teil der Polizeiwache Hünxe erkennbar. Damit wird symbolisiert, dass die örtliche Polizei als Partner gesehen wird.