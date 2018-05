Hünxe : Hünxe macht wieder mit beim Stadtradeln

Hünxe Auch dieses Jahr beteiligt sich die Gemeinde Hünxe an der Aktion "Stadtradeln" im Kreis Wesel und tritt vom 11. Juni bis zum 1.Juli kräftig in die Pedale. Beim diesem Wettbewerb geht es um Spaß am Fahrradfahren, außerdem sind tolle Preise zu gewinnen.

Doch vor allem geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Dabei sollten die Teilnehmer so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Alle Personen, die in Hünxe leben oder arbeiten, sind eingeladen, ein Stadtradel-Team zu gründen oder einem bestehenden beizutreten. Einzelfahrer treten dem offenen Team Hünxe bei. Fleißiges Radeln zahlt sich aus, denn es werden Preise in verschiedenen Kategorien vergeben. Außerdem wird unter allen Teilnehmenden ein Zufallspreis verlost, der unabhängig von der gefahrenen Kilometerzahl ist.

Am 16. Juni wird für die Stadtradler eine Sternfahrt nach Xanten angeboten, Ziel ist der Archäologische Park Xanten. Anmelden können sich Interessierte unter: www.stadtradeln.de/huenxe . Auf dieser Internetseitegibt es auch weitere Informationen.

