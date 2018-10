Hünxe: Gauner tricksen 87-jährige aus

Hünxe Geldübergabe auf der Straße Bensumskamp.

Ein 87-jährige Hünxerin ist am Mittwoch Opfer des „Enkeltricks“ worden. Die Betrüger schlugen zwischen 12 und 16.30 Uhr zu. Ein angeblicher Enkel forderte in einem Telefonat einen mittleren fünfstelligen Betrag von der Geschädigten. Da die Hünxerin über einen derartigen Betrag nicht verfügte, verringerte der Anrufer seine Forderung deutlich. Daraufhin holte die Geschädigte den vereinbarten Betrag bei einer Bank ab und übergab diese auf der Straße Bensumskamp später an eine unbekannte Botin. Die Botin ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa. 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, sie trug eine graue Mütze und führte eine leere braune Umhängetasche mit.