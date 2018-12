Unfall in Hünxe : Autofahrer fährt in Leitplanke und verletzt sich schwer

Hünxe Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Hünxe. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Auto in eine Leitplanke und verletzte sich schwer. Vermutlich hatte er Alkohol getrunken.

Ein 55-jähriger Mann aus Dorsten befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto die Gahlener Straße in Richtung Schermbeck. In einer S-Kurve vor der Brücke des Wesel-Dattel- Kanals verlor der 55-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der 55-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Dinslaken gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Da bei dem 55-Jährigen der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

(siev)