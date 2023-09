Schulausschuss in Hückeswagen Kritik an Ballfangzäunen auf Sportplatz Schnabelsmühle

Hückeswagen · Im Schulausschuss informierte die Stadtverwaltung über den Sachstand bei Baumaßnahmen an der Turnhalle der Montanusschule, den Umkleidekabinen am Sportplatz sowie am Kunstrasenplatz.

22.09.2023, 15:30 Uhr

Zur Sicherheit muss zwischen den Kleinspielfeldern und dem großen Spielfeld jeweils ein Ballfangzaun errichtet werden. Das sorgte für Diskussion im Fachausschuss. Foto: Joachim Rüttgen

Von Wolfgang Weitzdörfer