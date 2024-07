Zweiter Feierabendmarkt in Hückeswagen Lecker essen und trinken im Sonnenschein

Es ist offensichtlich in diesem Sommer nicht ungewöhnlich, dass selbst im Juli noch April-Wetter herrscht. Am Donnerstagvormittag regnete es in Strömen, die Temperatur war gerade einmal so zweistellig. Am Abend herrschte eitel Sonnenschein, es war warm und sommerlich in der Stadt. Die Wetterkapriolen hatten im Vorfeld des zweiten Feierabendmarkts dieser Saison durchaus für Unsicherheit bei den Geschäftsführerinnen von „Wir sind Hückeswagen“, Andrea Poranzke und Monika Zöller, gesorgt. „Wir hatten dem Wetter noch bis Mittag gegeben. Wenn es dann nicht zu regnen aufgehört hätte, dann hätten wir wohl abgesagt“, sagte Andrea Poranzke.