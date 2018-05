Hückeswagen: Zweitägige Vollsperrung in Heide

Hückeswagen Bereits drei Mal hatte eine Spezialfirma 2014 und 2015 versucht, den Belag der Gemeindestraße zwischen Großeichen (Beverteich) und der Stadtgrenze zu Wipperfürth nahe des Neye-Flugplatzes mit Rollsplitt und einer Emulsionsschicht aus Bitumen zu reparieren. Offenbar nur mit kurzfristigem Erfolg. Denn Anfang kommender Woche erfolgt die vierte Oberflächen-Behandlung im Bereich Großeichen, Heide und Fürweg, wie Waldemar Kneib vom Bauamt der Stadt gestern mitteilte.

Nachdem im Herbst 2014 auf der Gemeindestraße erstmals Rollsplitt verteilt worden war, "wurden in den darauffolgenden Jahren jedoch immer mehr Mängel in der Oberfläche festgestellt". Die sollen von der Spezialfirma am Montag und Dienstag, 28./29. Mai, beseitigt werden, weswegen die Straße an beiden Tagen jeweils zwischen 7.30 und 17 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. "Der Geh- und Radweg ist von der Vollsperrung allerdings nicht betroffen", versichert Kneib. Auch sei der Anlieger- und Schulbusverkehr zu jeder Zeit gewährleistet.