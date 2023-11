Umbau der Hückeswagener Innenstadt Wer macht noch mit im Bürgerbeirat zum ISEK?

Im Sommer hatte es Kritik seitens der Politik an der Besetzung dieses Gremium gegeben, waren den Parteien doch darin zu viele Verwaltungsmitarbeiter und zu wenige Bürger vertreten. So entschied der Rat in seiner Septembersitzung, dass die Mitarbeiter der Verwaltung zwar weiterhin darin vertreten sein sollen, aber nur beratend. So entscheidet der Bürgerbeirat über den Verfügungsfond, aus dem insgesamt 50.000 Euro für Projekte zur Belebung und Stärkung der Innenstadt ausgeschüttet werden – das liegt nun aber nur noch in der Verantwortung der Mitarbeiter außerhalb der Verwaltung.