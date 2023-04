Deutsches Rotes Kreuz in Hückeswagen Zwei Termine im Mai zum Blutspenden in Realschule

Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, wird doch Blut jeden Tag aufs Neue benötigt. „Ist das benötigte Ziel an Blutspenden heute erreicht, fängt der Blutspendedienst morgen wieder bei null an zu zählen“, teilt Stephan David Küpper, Sprecher des Blutspendedienstes West, mit.