Fertigteile für Regenrückhaltedecken in Hückeswagen : Zwei Schachtbauwerke für West 3

Drei Schwertransporter und ein Autokran wurden am Montagmorgen für ein mehr als 70 Tonnen schweres Schachtbauwerk im neuen Gewerbegebiet West 3 eingesetzt. Am Mittwoch wird die ganze Prozedur für ein weiteres wiederholt.

Was da fest verzurrt auf dem Tieflader des Schwertransporters einer Dortmunder Firma steht, sieht eher unspektakulär aus. Wie eine Fertiggarage – zwei quadratische Öffnungen auf der einen schmaleren Seite, ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 1,20 Meter auf der anderen. Doch was sich da am Montagmorgen um 9.56 Uhr in den blauen Himmel über der Baustelle des neuen Gewerbegebiets West 3 erhebt, ist der obere Teile des Schachtbauwerks. Der untere war bereits eine Viertelstunde zuvor mit dem Autokran einer Wuppertaler Firma auf dem gleichen Weg in die vorbereitete Mulde hinabgelassen worden. Mitarbeiter der Baufirma Gebrüder Schmidt haben in der Zwischenzeit die Fugen mit Mörtel verfüllt. Weniger, um die beiden Teile miteinander zu verbinden – das geschieht allein durch das hohe Gewicht des größeren Schachtteils (s. Info-Kasten). Vielmehr ist das notwendig, damit die Fugen nicht platzen, wenn der obere Teil auf dem unteren aufsetzt.