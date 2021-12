Jahresrückblick Hückeswagen : Zwei Politiker aus Oberberg im Bundestag

Sabine Grützmacher ist in Berlin im Bundestag angekommen. Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Hückeswagen Was Ende des Jahres mit der Vereidigung der ersten bundesweiten Ampel-Koalition vollendet wurde, deutete sich am Wahlabend bereits an: Die SPD war der große Gewinner.

In der vergangenen Legislaturperiode war mit Dr. Carsten Brodesser nur ein CDU-Vertreter aus Oberberg in Berlin vertreten. Nach der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, sieht das nun anders aus. Denn Brodesser verteidigte nicht nur sein Mandat, auch die Grünen-Abgeordnete Sabine Grützmacher wird künftig halb in Oberberg und halb in der Bundeshauptstadt arbeiten – und Ansprechpartnerin für die Belange der Menschen von Radevormwald bis Waldbröl und Morsbach sein. Nur knapp verfehlt hat den Einzug in den Bundestag die SPD-Kandidatin Michaela Engelmeier – obwohl die Sozialdemokraten endlich wieder einmal Grund zum Jubeln hatten.

Dr. Carsten Brodesser ist seit 2017 Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion und trat 2021 erneut an. Foto: Stephan Büllesbach

Denn was Ende des Jahres mit der Vereidigung der ersten bundesweiten Ampel-Koalition vollendet wurde, deutete sich am Wahlabend bereits an. Die SPD war der große Gewinner des Abends, zusammen mit den Grünen, die beide mehr als 50 Sitze im Vergleich zur Wahl von 2017 im Bundestag gewinnen konnten. Fast genauso viele Sitze musste der große Verlierer, die CDU, wieder abgeben. Auch die AfD verlor elf Sitze, während die FDP zwölf dazugewann. So war die Ampel-Koalition – auch nach dem Ausschluss einer weiteren Neuauflage der Großen Koalition durch alle Beteiligten – gewiss.

Hückeswagen stimmte mehr oder weniger im Bundestrend ab, auch wenn die Grünen in der Schloss-Stadt sich insgesamt wohl ein noch besseres Ergebnis erhofft hätten. Während Brodesser sich in Folge der Wahl auf keine neue Situation einstellen musste, und das Ergebnis schon am Abend hatte, musste Sabine Grützmacher bis zum frühen Montagmorgen warten. Gleich darauf machte die Grünen-Politikerin sich auf den Weg nach Berlin. Mit dem Zug.

(wow)