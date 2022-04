Mitglieder kommen auch aus Hückeswagen : Zwei neue Segelfluglehrer am Neye-Flugplatz

Wipperfürth Philip Blechmann und Florian Ritzenhöfer vom LSV Wipperfürth bestanden jetzt ihre Prüfungen. Der Luftsportverein hat wieder freie Ausbildungskapazitäten.

Blechmann hatte sich trotz seines Studiums für die Ausbildung zum Segelfluglehrer in der Segelflugschule Oerlinghausen beworben. In der 16-tägigen Ausbildung absolvierte er 20 Ausbildungsflüge und zusätzlich vier weitere Flüge mit dem Prüfer. Hinzu kamen 20 weitere Flüge in der Vorausbildung am Neye-Flugplatz an der Stadtgrenze zu Hückeswagen. Ein großer Zeitaufwand bedeutete auch die Vorbereitung auf die umfangreichen Theorie-Prüfung.