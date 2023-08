Hückeswagenerinnen an Helios-Klinik Wipperfürth Erfolgreich nach dreijähriger Klinik-Ausbildung

Im Oktober starten 14 weitere Auszubildende in ihr erstes Lehrjahr zur Pflegefachkraft, zwei Azubis erlernen seit Anfang August den Beruf des operationstechnischen Assistenten. Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz sind jederzeit möglich – per E-Mail an kerstin.weitzenkamp@helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik Wipperfürth, Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth.