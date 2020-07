Erfolgreiche Abiturientinnen aus Hückeswagen : Hückeswagenerinnen mit Einser-Abitur

Celine Huynh (l.) und Emely Walder freuen sich über ihr Einser-Abitur am EvB-Gymnasium. Foto: Tobias Schmidt

Hückeswagen Celine Huynh, Emely Walder und Jordyn Schulz-Andres sind die besten Abi-Absolventinnen des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums in Wipperfürth in diesem Jahr. Nun schmieden die drei Hückeswagenerinnen Pläne für die Zukunft.

Die Abiturienten haben es sich nach dem wochenlangen Lern- und Prüfungsstress und den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verdient, ihren Abschluss von der Schule gebührend zu feiern. Das EvB-Gymnasium machte das am Samstag für die Absolventen möglich: Sie erhielten im Beisein ihrer Eltern in der „Alten Drahtzieherei“ ihre Zeugnisse überreicht. Sogar ein kleines Rahmenprogramm mit Diashow und Musik hatte die Abiturienten dafür auf die Beine gestellt. Die besten Leistungen erbrachten in diesem Jahr mit Celine Huynh, Emely Walder und Jordyn Schulz-Andres drei Schülerinnen aus Hückeswagen..

Für Celine Huynh ist dabei gut nicht gut genug. Mit viel Ehrgeiz, Fleiß und Können hat die 18-Jährige eine Abiturnote von 1,2 erreicht. „Ich hoffe, dass der Schnitt reicht, um in Deutschland Medizin zu studieren“, sagt die Jahrgangsbeste. Nach vier Jahren an der Katholischen Grundschule wechselte die Schülerin zum EvB. „Ich hatte dort einen guten Start, war aber mit meinen Leistungen in der sechsten Klasse nicht zufrieden. Daher habe ich mir höhere Ziele gesetzt“, beschreibt sie ihre zielstrebige Schullaufbahn am Gymnasium.

Die Abiturienten 2020des EvB-Gymnasiums Wipperfürth nach der zeugnisübergabe. Foto: Tobias Schmidt

Info Abiturienten aus Hückeswagen C Justin Gozie Chukwudi D Paulina Dembowski, Berke

Duran E Madlen Leoni Ehlenberg, Philine ­Erbslöher G Besart Gashaj, Karl Gembler H Alina Huth, Celine Huynh M Michelle Maerevoet, Jefalja Martha Manet, Oliver Mokrohs N Dajana Maria Nitzling R Carlotta Maria Rath, Jan Christoph Ronge, Lara Röttgen S Celia-Janette Schmidt, Jordyn Schulz-Andres, Hope Oluwafunke

Sikuade, Vanessa Szklarz V Jonas Vesper, Lara Vorwerk,

Lea Sophie Voß W Emely Walder, Paul Wroblowski

Am Ende des zehnten Schuljahrs besuchte sie die Sommerakademie der Hochbegabten-Stiftung der Kreissparkasse Köln. Ihre Wahl fiel auf den bilingualen Ökonomie-Kursus. „Der hat mich darin bestärkt, auch das bilinguale Abitur zu machen“, erzählt die erfolgreiche Abiturientin. Ihr Erfolgsrezept: Früh mit den Vorbereitungen beginnen, den Stoff in den Laptop eintippen, später noch einmal handschriftlich niederlegen und viel auswendig lernen. „Ich habe 200 Jahre Geschichte auf Englisch in drei Tagen gelernt“, berichtet sie von dem gewaltigen Lernpensum.

Durch die Corona-Krise wurde der Präsenzunterricht zwar für etwa drei Wochen ausgesetzt, gelernt wurde von zu Hause aus dennoch weiter. „Ich hatte dadurch weniger Druck und mehr Zeit für die Certilingua-Arbeit, die ich zusätzlich zum Abi geschrieben habe“, nennt sie einen Vorteil der Zwangspause. Zu ihren Abiturfächern zählten Mathematik, Englisch, Französisch und Geschichte (bilingual). Das fünfte Abiturfach (Projektkurs Englisch) kam als „Besondere Lernleistung“ noch freiwillig hinzu. „Sie kann den Schnitt noch einmal hochziehen“, betont die Abiturientin. Statt Urlaub von den Strapazen schließt sich für Celine Huynh nun direkt ein Krankenpflege-Praktikum im Sana-Krankenhaus Radevormwald an. Danach will die 18-Jährige ein Medizinstudium mit Fachrichtung Neurologie beginnen.

Auch Emely Walder kann mit ihrem Abitur mehr als zufrieden sein. Mit einer Note von 1,4 ist sie die zweitbeste Absolventin am EvB. Ihr Rezept: „Wenn man sich im Unterricht mündlich gut beteiligt und sich ein bisschen reinhängt, dann geht das.“ Während der Corona-Zeit hatte sie bei schönem Wetter den großen familieneigenen Garten in Pleuse zum Lernen genutzt. „Wer aber Erklärungen brauchte, hatte auf jeden Fall einen Nachteil durch Corona“, sagt Emely Walder. Ein wenig verunsichert war die 18-Jährige, ob die Corona-Schutzmaßnahmen die Prüfungen beeinträchtigen könnten. Das sei aber nicht der Fall gewesen. „Unsere Schule hat das total gut geregelt, so dass alles super geklappt hat“, ist sie im Nachhinein erleichtert und auch dankbar.

Als Leistungsfächer hatte Emely Walder Sozialkunde und Englisch gewählt, außerdem wurde sie in Mathematik und Geschichte (bilingual) geprüft. „Eigentlich wollte ich nach dem Abi für ein halbes Jahr mit meinem Freund nach Australien gehen, aber dann wurden die Grenzen geschlossen“, bedauert die Hückeswagenerin. Zwischen Abiturprüfung und Abschlussfeier hatte sie sich ein paar Tage Auszeit mit Freundinnen an der Nordsee gegönnt. Die weiteren Zukunftspläne stehen auch schon fest: „Erstmal möchte ich etwas Geld verdienen und dann in Bonn ein Studium der Wirtschaftspsychologie beginnen“, kündigt die 18-Jährige an.