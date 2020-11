Corona-Zahlen in Oberberg : Zwei Hückeswagener sterben an den Folgen von Covid-19

Hückeswagen Die Zahl der Hückeswagener Corona-Toten ist zu Wochenbeginn auf fünf gestiegen, die der -Infizierten auf 28. Hotspot der Infektionen ist aber die Mitte des Oberbergischen Kreises, wo allein in drei Städten 279 positive Corona-Fälle registriert sind.

Doppelte Trauer in der Schloss-Stadt: In den zurückliegenden Tagen sind gleich zwei Hückeswagener an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben: eine 86-jähriger Frau und ein 90 Jahre alter Mann. Das teilte am Dienstag Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Es sind die ersten Corona-Toten in der Schloss-Stadt seit gut einem halben Jahr. Während der ersten Hoch-Zeit der Corona-Krise waren in Hückeswagen drei Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Virus gestorben. Ein 84-jähriger Bewohner des Johannesstifts war Anfang April der erste Corona-Tote in der Stadt.