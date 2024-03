Wasserfuhrs auf großer Tour Zwei Hückeswagener in Zentralamerika

Es ist schon lange her, dass Julian und Roman Wasserfuhr ein Hückeswagener Musik-Phänomen waren. Im Grunde genommen haben sie die Stadtgrenzen bereits spätestens mit dem Debütalbum „Remember Chet“ (2006) hinter sich gelassen, da waren die Jazz-Brüder gerade einmal 17 beziehungsweise 20 Jahre alt. Denn schon mit dieser Huldigung an Trompeten-Legende Chet Baker, einem der großen Helden Julian Wasserfuhrs, hat man national erkannt, welcher Jazz-Schatz da in der oberbergischen Kleinstadt schlummert. Weitere sechs allesamt sehr erfolgreiche Alben später, das bislang letzte Werk „Mosaic“ erschien im August 2022, gehören die beiden Hobby-Brauer und Profi-Jazzer zur internationalen Szene fest dazu. Konzertreisen nach Süd-Korea, China, Namibia, Haiti und die Dominikanische Republik, Alben-Aufnahmen in Irland, New York und Göteborg stehen auf der einen Seite, die Verbundenheit zu Hückeswagen und dem Bergischen Land mit Konzerten in der Alten Drahtzieherei, dem Haus Eifgen und dem beinahe schon traditionellen Bierstand auf dem Altstadtfest auf der anderen Seite.