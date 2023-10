Zwei Hückeswagener lassen sich nicht täuschen Falsche Polizisten nehmen verstärkt Senioren ins Visier

So erging es am Montag einem weiteren Hückeswagener. Man habe bei einer Streifenfahrt zwei auffällige Personen aufgefunden und bei ihnen einen Zettel gefunden, auf dem sein Name und seine Adresse gestanden hätten, berichtete Hans Gert Schmitz im Gespräch mit unserer Redaktion. „Der Anrufer hatte sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei vorgestellt. Und er hielt sich am reden.“ Schmitz war von ihm gefragt worden, ob er alleine lebe und ob er einen Safe habe. Und dann meinte der Anrufer, er habe doch Geld abgehoben. Wo er das denn aufbewahre. „Das ist mir dann erst im Nachhinein klar geworden, dass da was nicht stimmt“, erzählt der Hückeswagener. Als er denn wissen wollte, woher der angebliche Polizist diese Informationen hat, legte der auf.