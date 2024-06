Zwei Hückeswagener auf Radtour in Belgien Hoch und runter durch die Ardennen

„Stoneman“-Touren gibt es in unterschiedlichen Ländern und Regionen Mitteleuropas. „Etwa in den Dolomiten, in Österreich, im Erzgebirge oder der Schweiz. Und eben in Ost-Belgien, in den Ardennen“, erzählt Müssener. Da die Ardennen bereits kurz hinter Aachen beginnen, hatten sich die beiden Hückeswagener für diese Tour entschieden. „Man weiß es vielleicht nicht, aber die Region ist nicht weit entfernt – und wunderschön“, versichert Müssener. Die „Stoneman“-Touren seien zudem sehr gut ausgeschildert und gar nicht einmal so teuer. „Wir haben 19 Euro gezahlt, dafür bekommen wir die GPX-Daten für die Tour“, sagt Herweg. Zudem erhalten die Radler, ähnlich wie bei einer Pilgerreise auf dem Jakobsweg, virtuelle Stempel an Wegstationen, damit sie am Ende eine Urkunde bekommen. „Man könnte auch einen Pokal kaufen“, ergänzt Müssener.