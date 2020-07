Hückeswagener Top-Gymnasiasten : Zwei Abiturienten mit Bestnote 1,0

Hückeswagen Die beiden Hückeswagener David Weyer und Leon Plewniak haben ihr Abitur am Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium trotz Corona-Krise mit der Bestnote 1,0 bestanden. Jetzt geht’s für die 18-Jährigen an die Uni.

Passen gute Leistungen in der Schule und Zocken in der Freizeit zusammen? Leon Plewniak hat sein Abitur am Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium trotz dieses Hobbys mit der Bestnote 1,0 bestanden. „Man denkt, Videospiele und Schule sind nicht verträglich, aber ich habe das Gegenteil bewiesen“, sagt der 18-Jährige lachend.

Am Samstag wurden am St.-Angela-Gymnasium die Zeugnis übergeben, wenn auch aufgrund der Corona-Situation ohne Eltern. „Es gab im Anschluss aber noch eine Feier für die Schüler in Wipperfeld, die sehr schön war“, berichtet David Weyer. Mit dem Einser-Abitur hat er nun gute Chancen, das NC-beschränkte Fach Psychologie – bevorzugt an der Uni Bochum – zu studieren. „Die Bewerbungen fangen Anfang Juli an.“