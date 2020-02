Umweltschutz in Hückeswagen : Ein Leben möglichst ohne Hausmüll

Conny Wurth (r.) und Steffi Sieberg verzichten auf Plastik und haben umweltfreundliche Alternativen gefunden wie in Bienenwachs getränkte Tücher zum Einwickeln. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Constanze Werth und Steffi Sieberg versuchen, in ihren Familien mit so wenig Müll wie möglich auszukommen. Die beiden Hückeswagenerinnen sind davon überzeugt: Es kommt auf jeden Einzelnen an, der seinen Teil dazu beiträgt.

Eine Welt ohne Müll dürfte zumindest in der näheren Zukunft eine Utopie bleiben. Dass aber jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann, dass der Planet etwas weniger Mülllasten zu tragen hat, ist alles andere als ein Wunschtraum. Kleinvieh macht Mist – oder wie es Constanze Werth ausdrückt: „Einzelne Schneeflocken bringen den Ast nicht zum Knicken, viele können das problemlos schaffen.“ Die 43-jährige Mutter dreier Kinder versucht seit einiger Zeit, müllsparender zu leben.

Der Grundgedanke ist ihr dabei nicht neu. „Schon als meine Kinder klein waren, habe ich sie in der ersten Zeit nur mit Stoffwindeln gewickelt. Der Älteste ist jetzt elf Jahre alt“, sagt sie. Der Gedanke, weniger Müll zu produzieren, sei aber in der jüngsten Zeit deutlich stärker geworden. „Das hängt sicherlich mit Fridays For Future und Greta Thunberg zusammen. Ich finde das großartig, was dieses junge Mädchen auf die Beine gestellt hat“, sagt Constanze Werth. Das Ergebnis spricht für sich. „Wir hatten als Fünf-Personen-Haushalt immer drei bis vier gelbe Säcke im Monat. Jetzt sind wir bei anderthalb. Das Ziel ist es, auf nur einen zu kommen“, sagt die 43-Jährige.

Info Ein leichter Check mit dem Handy Eine App hilft beim Auswählen im Geschäft. Die kostenlose App Code Check gibt einen Überblick über die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Sie ist im App Store und im Google Play Store für jedes Smartphone erhältlich. Funktion Code Check funktioniert im Grunde wie ein Barcode-Scanner. Man hält die Handy-Kamera auf den Barcode auf dem Lebensmittel, und die App zeigt einem dann die Bedenklichkeit der Inhaltsstoffe an und vergibt in Ampelform eine Bewertung von Rot (hoch) über Gelb (mittel) bis Grün (gering).

Eine Maßnahme sei es etwa, die Kaufgewohnheiten im Bad zu überdenken. „Mein Mann ist auf Rasierpinsel und Rasierseife umgestiegen, wir verwenden auch kein Shampoo mehr sondern Haarseife. Nur bei Zahnbürsten aus Bambus bin ich mir nicht sicher, ob die in der Herstellung nicht schlimmer sind als die normalen Kunststoff-Zahnbürsten“, sagt Constanze Werth.

Im Bad hat es auch bei Steffi Sieberg angefangen. Die 41-Jährige, die ebenfalls drei Kinder hat, hat sich immer über die vollen Mülleimer mit Duschgel und Shampoo geärgert. „Ich habe dann in der Naturschule Grund in Remscheid fünf Kräuterseminare mitgemacht. Dort habe ich gelernt, wie man Seifen und Duschgel selbst herstellt, oder auch Parfum“, sagt sie. Und ergänzt: „Das war mein Startpunkt.“ Die leidenschaftliche Foodsaverin hat dort gemerkt, wie viel Verpackungsmüll bei Lebensmitteln anfällt. „Da ist wirklich noch ganz viel Luft nach oben“, sagt die 41-Jährige. Allerdings gebe es mit den Unverpackt-Läden in Wermelskirchen und Radevormwald zwei Adressen, wo sich eine Menge Verpackungsmüll einsparen lasse. „Als der in Rade eröffnet wurde, habe ich Jubelsprünge gemacht, ich habe sogar Gutscheine für den Laden zu Weihnachten bekommen“, sagt Steffi Sieberg lachend.

Auch Constanze Werth kauft viel dort ein. „Für mich ist das mittlerweile ein Normalzustand geworden, möglichst wenig Müll zu produzieren. Aber bei anderen ist das leider noch nicht so angekommen“, sagt die 43-Jährige. Das merke sie etwa an Erzählungen ihrer Kinder. „Da ist immer die Rede von Broten, die in Alu verpackt sind oder von Plastikflaschen, die ihre Mitschüler mit dabei haben.“ Allerdings gebe es auch Grenzen. „Mein Mittlerer liebt Buko-Frischkäse. Ich muss unbedingt ein Rezept zur Herstellung von Frischkäse finden“, sagt Constanze Werth. Sie lege allerdings großen Wert darauf, dass ein Umdenken beim Verpackungsmüll auch mit Kindern möglich sei. Man müsse eben nur ein wenig umdenken.

Glas statt Plastik, das gilt auch für Steffi Sieberg. „Oft wollen die Kinder ja irgendwelche aromatisierten Wasser aus PET-Flaschen. Aber da streike ich“; sagt sie. „Die Plastikflaschen sollte man überhaupt komplett verbannen. Ich glaube, die Menschen hinterfragen das Einkaufsverhalten noch nicht genug.“

Muss nicht sein, ist aber längst Standard im Handel: in Plastik verpacktes Obst und Gemüse. Foto: dpa/Arno Burgi