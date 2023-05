Erlebnistouren rund um Hückeswagen Radtour zur Kunst und Sonnenaufgangswanderung

Auf zwei ganz unterschiedliche Erlebnistouren in und um Hückeswagen im Mai macht jetzt die Stadtverwaltung aufmerksam. Am Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, startet in Zusammenarbeit mit dem ADFC eine Radtour unter dem Motto „Kunst im öffentlichen Raum“ (BM berichtete), die nicht nur zum Entdecken der Schönheiten von Hückeswagen und den umliegenden Städten Radevormwald und Wipperfürth einlädt, sondern auch noch einen besonderen Kunstgenuss verspricht. Im öffentlichen Raum gibt es viele Kunstwerke, die teilweise gut sichtbar auf Marktplätzen stehen, aber oftmals auch versteckt in Nischen oder Seitengassen auf ihre Entdeckung warten. Daher werden bei der Radtour mit Tourenführer Alfons Herweg exemplarisch Kunstwerke besichtigt und Infos zu Künstlern und Kunstwerken gegeben. Die Tour startet am Etapler Platz und endet gegen 16 Uhr im Eiscafé Friuli. Die Streckenlänge beträgt 50 Kilometer, die Teilnahme kostet drei Euro. Die Strecke ist für Tourenräder oder Pedelecs geeignet.