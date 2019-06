Schulausschuss : Zwei Entwürfe für den Neubau der Löwen-Grundschule

So könnte einmal das Innere der Schule aussehen. Foto: Stadt Hückeswagen

Hückeswagen Einen Vorentwurf bekommen die Mitglieder des Schul- und des Bauausschusses am Donnerstag, 6. Juni, 17 Uhr, in der gemeinsamen Sitzung in der Realschule, Kölner Straße 57, zu sehen. Zuhörer sind willkommen.

Wie der Neubau der Löwen-Grundschule einmal aussehen könnte, ist bereits auf Computeranimationen zu sehen. Doch wie das Gebäude ausgestattet wird, darüber muss die Politik noch entscheiden. Einen Vorentwurf bekommen die Mitglieder des Schul- und des Bauausschusses am Donnerstag, 6. Juni, 17 Uhr, in der gemeinsamen Sitzung in der Realschule, Kölner Straße 57, zu sehen. Zuhörer sind willkommen. Dabei wird eine zweite, abgespeckte Variante vorgestellt – sie liegt mit 15,3 Millionen Euro gut 870.000 Euro unter den Kosten des ersten Entwurfs.

Ende März waren im Arbeitskreis das Raumprogramm, das bereits im Bereich Aula reduziert worden war, und dessen Funktionen vorgestellt worden. „Die anschließend kontrovers geführte Diskussion über den Umfang des Raumprogramms und die damit verbundenen Kosten zeigten die Notwendigkeit einer planungsbezogenen Kostenschätzung“, heißt es in den Ausschussunterlagen. Im Mai wurde dem Arbeitskreis das Ergebnis der Gebäudeplanung für das Raumprogramm und die entsprechende Kostenschätzung vorgestellt. „Da absehbar ist, dass die Kostenschätzung über dem Budget des Haushalts liegen würden, ist (...) parallel eine zweite Panungsvariante entwickelt worden.“ Diese enthalte eine erheblich reduzierte Funktionsprogrammfläche.

