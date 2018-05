Unfall in Hückeswagen: Zwei 15-Jährige fahren nahe der Bever gegen Schild

Hückeswagen Zwei 15-Jährige aus Kürten zogen sich am Pfingstmontag leichte Verletzungen zu, als sie auf der Kreisstraße 5 im Bereich der Bever-Talsperre mit einem Kleinkraftrad frontal gegen ein Verkehrsschild fuhren.

Die Mädchen waren laut Aussage eines Polizeisprechers gegen 21.05 Uhr aus Richtung Wipperfürth kommend mit ihrem Motorroller in Richtung Oberlangenberg unterwegs. An der Einmündung der K13 verlor die Fahrerin in der dortigen Linkskurve jedoch die Kontrolle über ihr Bike, so dass dieses nach rechts aus der Kurve getragen wurde und gegen ein Verkehrsschild prallte.