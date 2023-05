Gegen den Fachkräftemangel in Hückeswagen „Zukunftsschmiede“ nimmt Formen an

In Bezug auf die Dozenten könne er sich auch eine gewisse Dynamik vorstellen. „Wir sind offen für Pensionäre oder Studierende – das Ganze kann und soll sich verselbstständigen“, sagte Mühlenstädt. Die Themen der Kurse, die ab Herbst in der Kapelle des ehemaligen Marienhospitals angeboten werden sollen, seien vielfältig – mit einem gemeinsamen Nenner. „Das Thema MINT – also die Schulfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik –, wird in den Kursen stattfinden. Wir haben eine gewisse Ausrüstung im Berufskolleg vorhanden, die soll natürlich genutzt werden – etwa mit Design-Kursen mit 3D-CAD, 3D-Druck oder 3D-Scans“, sagte Mühlenstädt. Weitere Themengebiete seien Web-Design, in dessen Rahmen etwa ein Webshop erstellt werden könne, oder Robotik. „Hier können Roboter zusammengebaut und programmiert werden“, sagte der Berufskollegsleiter. Virtuelle Realität könne mit entsprechenden Brillen oder der Möglichkeit, einen eigenen Escape-Room in Virtueller Realität zu programmieren.