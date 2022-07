Nach dem Hochwasser in Hückeswagen : Zukunft des Beverteichs ist weiter ungewiss

Idyllisch gelegen: der Beverteich in Hückeswagen. Was mit ihm in Zukunft passiert, ist jedoch noch völlig ungewiss. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen BM-Leser sorgen sich um Zukunft des Biotops, das sich seit dem Hochwasser dramatisch verändert hat. Vermisst werden Perspektiven für den Beverteich. Wer ist da für was zuständig? Was ist bislang passiert?

Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 spielte der Beverteich eine nicht unerhebliche Rolle. Und die war durchaus dramatisch. Denn die Bever-Talsperre lief am 15. Juli gegen Mitternacht über. Das Wasser floss über den Beverbach in den Beverteich und später in die Wupper . Zum großen Sorgenkind der Nacht wurde der Damm des Beverteichs, der ohnehin schon seit Jahren marode ist und angesichts des immensen Wasserdrucks zu brechen drohte. Nicht zuletzt deshalb war die Evakuierung der Anwohner angeordnet worden. An manchen Stellen sickerte schon das Wasser durch. Doch ein Kraftakt des THW verhinderte, dass die Katastrophe noch größer wurde. Erst Tage später konnte Entwarnung beim Damm gegeben werden.

BM-Leser sorgen sich seitdem um die Zukunft des Beverteichs, dessen Biotop sich seit dem Hochwasser dramatisch verändert hat – inklusive der Tierwelt, die eigentlich kaum noch vorhanden ist oder sich zumindest stark verändert hat. Das stellten im März 2022 einige Leser am Bürgermonitor fest. Nun meldete sich erneut ein Leser, der selbst bei den dramatischen Ereignissen in der Nacht zum 15. Juli von der Feuerwehr mit einem Boot evakuiert werden musste. Er vermisst Perspektiven für den Beverteich. Wer sei da für was zuständig? Was sei bislang passiert? „Vor allem müsste doch geklärt werden, was künftig getan wird, damit das nicht noch mal passiert“, meint der Leser.