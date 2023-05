Beliebtes Ausflugsziel in Hückeswagen „Zornige Ameise“ an der Bever-Talsperre unter neuer Regie

Die Gastronomie direkt an der Bever in der Nähe einer offiziellen Badestelle bietet laut Wupperverband viel Potenzial: ein Biergarten mit Seeblick, Speisenangebot und Veranstaltungen zu speziellen Gelegenheiten, dies will der neue Pächter, der auch bereits das Museumsrestaurant Lingenbacher Hof im Freilichtmuseum in Lindlar betreibt, weiterführen und auch den Standort Schritt für Schritt modernisieren.