Stadtmarketing : Ziel: Hückeswagen mehr in den Fokus rücken

Der neue Stadtmarketing-Vorstand (v. l.): Vorsitzender Dietmar Persian, die Geschäftsführerinnen Andrea Poranzke und Monika Winter sowie Kassierer Alexander Still . Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen In den zwei Monaten nach der Neuwahl hat der neue Vorstand des Stadtmarketings, zusammen mit dem erweiterten Vorstand, bereits die ersten Weichen gestellt. Bei zwei Treffen wurden viele Ideen gesammelt, etwa, um das Island wieder nach vorne zu bringen.

Auf ein Gewitter folgt Sonnenschein. Diese Grundgesetzt trifft auch auf das Stadtmarketing zu. Nach den teils heftigen Auseinandersetzungen im Frühjahr im und mit dem alten, erst im November neu gewählten Vorstand haben sich die Wogen nach der Neuwahl der Führungsmannschaft Mitte Mai geglättet. Das Quartett mit dem Vorsitzenden Dietmar Persian, den Geschäftsführerinnen Monika Winter und Andrea Poranzke sowie Kassierer Alexander Still hat seither bereits zwei Sitzungen mit dem erweiterten Vorstand gehabt. Dem gehören 21 Personen an, zehn sind seit Mai neu hinzugekommen. „Die Zusammenarbeit mit diesem Gremium läuft gut“, versichert Dietmar Persian im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir wollen darin viele Akteure aus Hückeswagen zusammenbringen.“

Gemeinsam hätten neuer Vorstand und erweiterter Vorstand bereits einige Dinge auf den Weg gebracht. So etwa den Arbeitskreis Altstadt, zu dessen erstemTreffen im Heimatmuseum viele Aktive von der Islandstraße erschienen seien. Darunter war auch Einzelhändler Karsten Schlickowey, der nach dem Frühlingsfest Ende März große Kritik an der Werbegemeinschaft geäußert und seinen Austritt für September angekündigt hatte. Jetzt will er nach Aussage von Andrea Poranzke die Veranstaltungen der Werbegemeinschaft weiter unterstützen.

Info Neue Mitstreiter gesucht für den „Hüttenzauber“ Termin 6. bis 8. Dezember Wo Islandstraße, Bahnhofstraße Aufruf Die Veranstalter wünschen, dass sich handwerklich begabte Menschen melden, die auf dem Hückeswagener Weihnachtsmarkt ihre Produkte verkaufen wollen. Auch Kindergärten, Schulen und Vereine sind – ähnlich wie beim alternativen Weihnachtsmarkt in Wipperfürth – willkommen. Denn einige Anbieter der vorigen Jahre haben sich altersbedingt zurückgezogen. Kontakt bei Monika Winter, Tel 02192 882101, E-Mail: monika.winter@hueckeswagen.de www.hueckeswagen.de/huettenzauber/

„Wir wollen den Fokus verstärkt aufs Island richten“, verspricht Persian. „Denn das große Pfund ist unsere Altstadt, die wir gemeinsam neu in Szene setzen wollen.“ Beim zweiten Treffen Anfang Juli waren noch mehr gekommen. „Der Arbeitskreis ist ein Gremium für alle und nicht nur für die Werbegemeinschaft“, betont Andrea Poranzke. Wobei die Händler sich darin ebenfalls engagieren sollen. „Wir machen das für Hückeswagen und für die Altstadt“, unterstreicht die Geschäftsführerin

Zudem seien bei der jüngsten Zusammenkunft „tolle Ideen entwickelt worden“. So findet der Weltkindertag am 21. September, 10 bis 16 Uhr, erstmals an einem Samstag statt – und zwar nicht nur auf der Bahnhofstraße, sondern auch im Island. Die dort ansässigen Händler sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. „Jeder kann vor seinem Geschäft machen, was er will“, sagt Andrea Poranzke. Auch Vereine sollen sich an diesem Tag ebenfalls präsentieren, ebenso Feuerwehr, Technisches Hilfswerk sowie Polizei. „Für dieses Fest entstehen somit keine großen Kosten“, argumentiert die Geschäftsführerin. Sollte es im September noch nicht so gut laufen, „machen wir’s im nächsten Jahr halt besser“, sagt sie.

Für Ende August ist das nächste Vorstandstreffen des Stadtmarketings terminiert. Dann soll es an die endgültige Ausgestaltung des Weltkindertags, aber auch um die Vorbereitung des Lichterabend am 2. Oktober, dem Vorabend des Tags der deutschen Einheit. Auch dafür gibt es bereits Ideen, wie etwa der Slogan „Wir brennen für Hückeswagen“. Für Monika Winter steht fest: „Beim Arbeitskreis Islandstraße geht es nicht nur um eine einzelne Straße, sondern um das Zusammenspiel mit Bahnhofs- und Etapler Platz sowie Bahnhofstraße.“ Auch die örtliche Gastronomie soll mit ins Boot geholt werden – am besten gleich für den Lichterabend. „Wir stellen schon eine Aufbruchstimmung fest“, sagt Persian, der betont, dass die Werbegemeinschaft ein ganz wichtiger Teil des Stadtmarketings sei.

Der Arbeitskreis Wirtschaft plant für den 5. September einen Vortragsabend zum Thema „Fachkräfte“, für November das nächste Wirtschaftstreffen und für 2020 wieder eine „Nacht der Unternehmen“. Derweil wünscht sich Andrea Poranzke die Neuauflage eines Musikfestival für die jungen Hückeswagener wie „Hückesland rockt“. „Idealerweise in den Wupperauen“, sagt sie. Auch Großveranstaltungen werde sich der neue Stadtmarketing-Vorstand nicht in den Weg stellen, versichert Monika Winter: „Wir würden jederzeit wieder das Sommerbob-Event veranstalten. Aber das liegt einzig und allein am Bobverband.“