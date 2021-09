Katholische Kirchengemeinde in Hückeswagen : Zehn Kinder bei dritter Erstkommunionsfeier

Katholische Kirchengemeinde in Hückeswagen

Wegen der Corona-Pandemie gab es in der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt statt einer gleich drei Erstkommunionsfeiern. Foto: Brieden

Hückeswagen Auch wenn Corona nicht gut ist und viele Einschränkungen bewirkt hat – für Diakon Burkhard Wittwer sind die Corona-Auswirkungen auf die Erstkommunionsfeiern ausschließlich positiv.

In der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt bekamen am vergangenen Sonntag die restlichen zehn von insgesamt 25 Kindern in diesem Jahr das Sakrament der Erstkommunion von Diakon Burkhard Wittwer gespendet. „Es war eine sehr schöne und atmosphärisch dichte Feier“, sagte Wittwer.