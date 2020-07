Privatschule in Hückeswagen : Zehn Jahre Innovation am Berufskolleg

Sind stolz auf zehn Jahre Berufskolleg Hückeswagen (v. l.): Dr. Alexander Geist, Heinz Dörpinghaus, Gunnar Mühlenstädt, Dieter Schruff und Gabriele Döbler. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Mit dem Schuljahr 2010/2011 nahm die Privatschule bergischer Unternehmer ihre Arbeit auf. Die mit dem Siegel „Smart School 2020“ ausgezeichnete Schule blickt aber immer weiter nach vorne.

Das Berufskolleg Hückeswagen kann sich in 2020 über zehn Jahre des Bestehens freuen. Was zu Beginn nur eine Idee des Unternehmers Harald Pflitsch und des damaligen Bürgermeisters Uwe Ufer war, hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem Bildungs-Aushängeschild im Bergischen Land und darüber hinaus entwickelt. So war unter den diesjährigen Abiturienten sogar eine junge Frau aus Bayern, die sich für Ausbildung und Abitur in Hückeswagen entschieden hatte. Mit dem Schuljahr 2010/11 nahm das Berufskolleg die Arbeit auf – damals aufgrund des Raummangels noch in zwei Containern an der Realschule (s. Interview). Heute, zehn Jahre später, darf sich die Einrichtung mit dem Titel „Smart School 2020“ schmücken. Sprichwörtlich eine Bilderbuchentwicklung.



Wie waren die Anfänge? Der damalige Leiter der Realschule Dieter Schruff war gerade frisch in den Ruhestand gegangen, als ihn Uwe Ufer gefragt hatte, ob er beim Aufbau einer neuen Schule mithelfen wolle. „Wir starteten mit einer Klasse von Industriekaufleuten in der Jahrgangsstufe zehn, die machten dann 2013 ihren Abschluss mit Ausbildung und Abitur. Von 21 Schülern haben 18 beides bestanden“, erinnert sich Dieter Schruff. Die Idee, Abitur und eine Ausbildung zeitgleich zu machen, sei offensichtlich auf Interesse gestoßen. „Wir hatten bald die erste Technikerklasse und 2014 waren es dann sieben Klassen“, sagt der langjährige Pädagogische Beirat, der im vorigen Jahr ausschied. Im zweiten Schuljahr zog das Berufskolleg dann in die umgebauten Räumlichkeiten im ehemaligen Marienhospital.

Info Eine Privatschule im ehemaligen Krankenhaus Wo Das Berufskolleg befindet sich seit dem zweiten Schuljahr 2011/12 in Räumlichkeiten an der Goethestraße 83 im ehemaligen Marienhospital. Erweiterung Bereits zweimal wurden die Räumlichkeiten erweitert. 2015 wurde eine weitere Etage mit zwei Klassenräumen, zwei Seminarräumern und einer Küche bezogen. 2018 wurde ein weiterer Klassenraum bezogen. Kontakt ☏ 02192 9337258, E-Mail: kontakt@bk-hw.de Internet www.berufskolleg-hueckeswagen.de



Wie ist das Berufskolleg aufgebaut? Das Prinzip der Ausbildung am Berufskolleg ist von Anfang an, die Schüler neben dem Abitur eine Ausbildung zum Industrie-/Zerspanungsmechaniker oder Industriekaufmann/-frau machen zu lassen. Das soll wiederum in der verkürzten Zeit von drei Jahren geschehen – was entsprechendes Engagement der Schüler voraussetze. Als Ausbildungspartner sind die Firmen Pflitsch, Kuhn Edelstahl, Joh. Clouth, Klingelnberg, Recknagel, Dohrmann, HBS Betz, Magurit, Jokey, BEW, Haromac, Stadtwerke Radevormwald, Voss, Bornemann und Proroll mit an Bord. „Die Idee war seinerzeit sehr innovativ – und wird heute von den Industrie- und Handelskammern gerne aufgegriffen“, betont Schulleiter Gunnar Mühlenstädt.