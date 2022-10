Mediale Zaubereien im Hückeswagener Kultur-Haus : Verblüffende Illusionen mit „Saft“

Hückeswagen Zauberkünstler Mellow gab am Samstagabend eine Zusatzshow im fast ausverkauften Kultur-Haus Zach. Das Publikum war erneut hingerissen vom Talent und Charme des 29-Jährigen.

Wenn jemand im Kultur-Haus Zach für vollbesetzte Stuhlreihen sorgt, dann ist es Mellow, alias Marco Weissenberg. Der Deutsche Meister der Zauberkunst trat bereits im März in der Schloss-Stadt vor ausverkauftem Haus auf. Am Samstagabend gab der 29-Jährige eine zweite Vorstellung seines aktuellen Programms „Blow your mind“ in Hückeswagen. Seine professionelle Bühnenshow ist für jede Altersgruppe geeignet, entsprechend waren einige Kinder im Publikum vertreten, die auch gleich mit ins Programm einbezogen wurden. Janto durfte nicht nur auf der Bühne seine Fähigkeiten am Zauberwürfel unter Beweis stellen, sondern auch einen Zauberspruch vorschlagen. „Saft“, gab der Elfjährige als magische Formel vor. Mit diesem Wort zauberte Mellow dann so dramatisch und wirkungsvoll, wie es das Wort zuließ, durch den Abend.