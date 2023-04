Auch Hückeswagener an Gymnasien in Wipperfürth betroffen Große Verärgerung über die Abitur-Verschiebung

Für Tausende Schüler an den NRW-Gymnasien war der Mittwoch der Auftakt für ihre Abiturprüfungen. Eigentlich. Denn wegen einer technischen Panne, die Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) „außerordentlich ärgerlich“ nannte, konnten sie nicht ihr Wissen aufs Papier bringen. Betroffen waren auch viele Abiturienten aus Hückeswagen, die eins der beiden Wipperfürther Gymnasien besuchen – wenn auch in unterschiedlicher Heftigkeit. So sagte Dr. Thomas Koch, Oberstufenkoordinator des St.-Angela-Gymnasiums, dass „unsere Schule eine der wenigen in NRW war, bei denen der Download der zentralen Klausuren am frühen Dienstagnachmittag erfolgreich war. Wir hätten also schreiben können.“ Die Absage durch das Ministerium erfolgte dann aber nach 20 Uhr am Abend.