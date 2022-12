Wupperverband in Hückeswagen aktiv Die Wupper wird wieder natürlicher

Damit solche Projekte verwirklicht werden können, sind Flächen an Gewässern notwendig. Der Wupperverband hatte daher ein Forschungsprojekt aufgelegt, um Grundstückseigentümer und Pächter zu ermuntern, auf freiwilliger Basis Flächen für die Gewässerentwicklung bereitzustellen. „Insgesamt haben wir in den vergangenen Jahren etwa 100 Hektar an Flächen für Gewässerentwicklung akquiriert, davon etwa 45 Hektar in der Planungseinheit Obere Wupper.“